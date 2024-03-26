دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك

سويعات قليلة تفصلنا عن إفطار اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، ففي تلك الأوقات يسعى الصائمين لاغتنام أكبر قدر ممكن من الثواب والدعاء إلى الله عز وجل والتقرب بالصلاة والقرآن والدعاء، لذا يبحث المسلمين عبر محركات البحث، عن دعاء يوم 16 رمضان لترديده حتى أذان المغرب.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، دعاء يوم 16 رمضان.

دعاء 16 رمضان

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اهدني فيه لعمل الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وادخلني فيه برحمتك دار القرار، بإلهيتك يا إله العالمين.

اللهم انت ربي لا إله إلا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوبإلا أنت.

اللهم اهدني فيه لعمل الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وادخلني فيه برحمتك دار القرار، بإلهيتم يا إله العالمين.

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك با أرحم الراحمين.

اللهم لا تخذلني لتعرض معاصيك، واعذني من سياط نقمتك ومهاويك، واجرني من موجبات سخطك، بمنك وأياديك يامنتهى رغبة الراغبين.

اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، واهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال.

اللهم افتح ليه فيه أبواب الجنان، واغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن، يامنزل السكينة في قلوب المؤمنين.

اللهم قوني فيه على إقامة امرك، واذقني فيه حلاوة ذكرك، واوزعني فيه لآداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك با ابصر الناظرين.

اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا، ياقاضي حوائج الطالبين.

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من اوليائك المقربين، برأفتك يا ارحم الراحمين.

شهر رمضان

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.