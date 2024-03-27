وكيل صحة سوهاج يتفقد وحدات طب الأسرة بمركز ساقلتة

تفقد اليوم الأربعاء الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج خلال جولة ميدانية 3 مراكز لطب الأسرة بمركز ومدينة ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج رافقه خلالها الدكتورة كلارا كامل مدير إدارة العلاج الطبيعي والدكتور جيمي جمال مدير إدارة ساقلتة الصحية والدكتورة ناهد عبد الموجود مدير جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة وذلك لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وجودتها ومدى انضباط الأطقم الطبية والفنية.



جاءت الجولة التفقدية بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بضرورة تكثيف الجوالات التفقدية الميدانية على منشآت القطاع الصحي لمتابعة سير العمل بها.

وتفقد وكيل صحة سوهاج خلال جولته المركز المتميز لتقديم الخدمات الصحية للأم والطفل بقرية سفلاق والذي يقدم خدماته للمواطنين بعدد من القرى بمركزي ساقلتة و خميم ومزود بأحدث تقنيات خدمة ورعاية الأم والطفل ويضم مركز التأهيل الحسي والحركي والنفسي والذي تم تجهيزه بالتعاون مع جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة بتمويل من مؤسسة بنك مصر للتنمية ومزود بأحدث أجهزة التأهيل مثل جهاز شد فقرات كمبيوتر وجهاز الموجات التصادمية وجهاز رسم المخ ويقدم المركز خدمات تأهيل الأطفال ذوي الهمم والمرضى بعد عمليات العظام.

ومن جانبه وجه وجه الدكتور أحمد محروس بتقديم خدمة طبية بالمركز تليق بالمواطن وبإمكانيات المركز وبضرورة متابعة وصيانة الأجهزة بصورة مستمرة وعمل بروتوكول مع مستشفى الصحة النفسية للتوسع في أنشطة وخدمات المركز وتطوير الخدمه الطبية المقدمة من خلاله وتزويده باخصائيين نفسيين وأطباء طب نفسي ومخ وأعصاب.



وتوجه وكيل وزارة الصحة والوفد المرافق إلى وحدة طب الأسرة بنجع حامد ووحدة طب الأسرة بالشيخ علي التابعين لإدارة ساقلتة الصحية حيث تفقد سير العمل بالوحدتين وخدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين من خلالهما موجهاً بتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن ومشدداً على إلتزام الأطقم الطبية والفنية وتواجدها ومؤكداً على حسن معاملة المرضى وتقديم الخدمات الطبية المنوطة بالمركزين على أكمل وجه .