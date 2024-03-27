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الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

وصول الدكتور عبدالسند يمامة ومحافظ الدقهلية لحفل إفطار الوفد السنوي .. صور وفيديو

حفل إفطار الوفد السنوي
حفل إفطار الوفد السنوي بالدقهلية

وصل قبل قليل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لحفل إفطار "المحبة" بحضور محمد سويلم رئيس لجنة الوفد بالمحافظة وبرعاية النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، والكتلة البرلمانية بالحزب.

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رئيس الوفد يكرم "القادرون بإختلاف" في حفل إفطار الحزب السنوي بالدقهلية

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رئيس الوفد يُهنئ الشعب المصري بالذكرى 105 لانطلاق شرارة ثورة 1919

جدير بالذكر أن حفل الإفطار يقام برعاية النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، والكتلة البرلمانية بالحزب، وممثلي الحزب على مستوى المحافظات، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

ومن المقرر أن يكرم الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عقب حفل الإفطار مجموعة من المتفوقين من الطلاب القادرون بإختلاف تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

 

 

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