وصول الدكتور عبدالسند يمامة ومحافظ الدقهلية لحفل إفطار الوفد السنوي .. صور وفيديو

وصل قبل قليل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لحفل إفطار "المحبة" بحضور محمد سويلم رئيس لجنة الوفد بالمحافظة وبرعاية النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، والكتلة البرلمانية بالحزب.

جدير بالذكر أن حفل الإفطار يقام برعاية النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، والكتلة البرلمانية بالحزب، وممثلي الحزب على مستوى المحافظات، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

ومن المقرر أن يكرم الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عقب حفل الإفطار مجموعة من المتفوقين من الطلاب القادرون بإختلاف تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.