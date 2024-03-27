مجلس جامعة الأقصر يوافق على إعلان الحاسبات والمعلومات لشغل وظائف

وافق مجلس جامعة الأقصر، في جلسته 61 برئاسة الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، على إعلان كلية الحاسبات والمعلومات بشأن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالتعيين أو النقل وذلك بأقسام الكلية المختلفة.

كما وافق المجلس على فتح مقرر أساسيات تكنولوجيا المعلومات – كود ( IT101 ) للطلاب الراسبين بها وذلك لمدة ثلاث ساعات حتي يتاح للطلاب تسجيل مقرر أساسيات البرمجة كود ( CS 141 ) 3 ساعات خلال الفصل الصيفي للعام الجامعي 2023/2024م.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشاركة جامعة الأقصر في إنشاء شراكة مساهمة بين الجامعات المصرية لإقامة مشروع شراكة بهدف البدء الفعلي في إستصلاح عدد (200) فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد للبحث العلمي للإشراف وإدارة المشروع.

كما وافق المجلس على التعاون بين مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات مع مركز الخدامات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلي للجامعات بهدف عقد دورات مشتركة.

كما تمت للموافقة علي إضافة الدورات الآتية إلي مصفوفة دورات القطاع الطبي بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وهي كالتالي :-

1- Leaderhip in Health porfessions education

2- Quality monagment in health professions

3- Artificial Intelligence



وناقش المجلس مذكرة التفاهم بين جامعة الأقصر – جمهورية مصر العربية؛ والجامعة الحكومية الروسية للسينما؛ تحت مسمي س. جيراسيموف – جمهورية روسيا الإتحادية. طبقاً لما هو معروض، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم بين جامعة الأقصر – جمهورية مصر العربية؛ ومجموعة معاهد PCTE دولة الهند؛ طبقاً لما هو معروض.

ووافق المجلس على منح د/ جهاد محمد حامد شريت – المدرس بقسم الديكور – شعبة العمارة الداخلية - كلية الفنون الجميلة - جامعة الأقصر، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية.

كما تم منح د/ محمد علي زين العابدين أحمد – المدرس بقسم الإرشاد السياحي - كلية السياحة والفنادق - جامعة الأقصر، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية.

كما تمت الموافقة على تعيين د/ محمد فاروق محمد بدر- المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية – تخصص لغويات- كلية الألسن- جامعة الأقصر؛ في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.

ووافق المجلس على منح عدد من الباحثين درجتي الدكتوراة والماجستير في السياحة والفنادق، والآثار، والفنون الجميلة.