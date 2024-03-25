يبحث الصائمون في تلك الساعات، عن دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، وذلك للتقرب إلى الله بالدعاء والصلاة وقراءة القرآن، لذا تنشر "الوفد" في هذا التقرير، دعاء يوم 15 رمضان.

دعاء 15 رمضان

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم ارزقني فيه طاعة العابدين، واشرح فيه صدري بإنابة المتخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين.

اللهم افتح لي أبواب الجنان، وأغلق عني أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن، يامنزل السكينة في قلوب المؤمنين.

اللهم اهدني فيها لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يامن لا يحتاج إلى السؤال، يا عالما بما في صدور العالمين.

يا رب أدعوك بعزتك وجلالك، ألا تصعب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرًا، ولا تحن لي قامة، ولا تفضح لي سرًا، ولا تكسر لي ظهرًا، وازرع اللهم في قلوبنا الرحمة والسكينة والطمأنينة، وأصلح الحال وأرح البال وأجب السؤال.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.