إخماد حريق بالقصاصين دون إصابات

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، بضرورة التعامل الفوري مع كافة الأحداث الطارئة، والاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها وحلها عن طريق التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

تلقَّت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بلاغًا بنشوب حريق في هيش ومخلفات زراعية معاد تدويرها وذلك بقرية الدواويس التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

وعلى الفور، تابع محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية تداعيات الحريق من خلال مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، حيث قامت أطقم الشبكة بالتواصل مع كافة الجهات المعنية، وتم الدفع بعدد ٣ سيارات إطفاء، وعدد ٢ سيارة إسعاف؛ للسيطرة على الحريق والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم التواصل مع مركز ومدينة القصاصين، للدفع بعدد ٤ سيارات مياه وعدد ٢ "لودر" لفتح الطريق والمساعدة في إطفاء الحريق، كما تم التواصل مع الحماية المدنية؛ للتأكد من إخماد الحريق والسيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية أو مادية.