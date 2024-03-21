وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات بشأن رفع الوعي بالقضية السكانية

فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود وحدة السكان المركزية بالوزارة في تنفيذ مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في جميع المحافظات.

وتابعت وزارة التنمية المحلية جهود وحدات السكان في محافظات الجيزة والأقصر وقنا والسويس وبني سويف في بحث تعزيز أواصر التعاون لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.

وبناء على تعليمات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، واشراف د/هند عبد الحليم نائب المحافظ، وبمتابعة ا/ عبدالله عتيق القائم باعمل مدير وحدة السكان بديوان المحافظة ، نظمت وحدة السكان بحي العمرانية ندوة بصحه نسيم تحت عنوان كيفيه اختيار الوسيله المناسبه لكل سيده للحد من الزيادة السكانيه، وبلغ عدد المستفدين ١٨٨ سيدة.

كما قامت وحدة السكان بمركز ومدينة البدرشين ندوة بالمعهد الأزهري الابتدائي بنزلة الشوبك تحت عنوان الزيادة السكانية وأثرها على المجتمع وبلغ عدد الحاضرين حوالي ٥٠ طالبة.

وفى محافظة الاقصر...برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتوجيهات اللواء علي الشرابي - رئيس مدينة الأقصر، وبمتابعة الأستاذة رجاء شوقي احمد - رئيس وحدة السكان بالأقصر نظمت وحدة السكان بمدينة الأقصر ندوة عن مبادرة ( تحدث معه ) لتوعية الاطفال لنبذ التنمر والتحرش والقضاء على الظواهر السلبيه والتحلى بمكارم الاخلاق .

والتى انعقدت بمدرسة نجع العرب بالمنشاة العمارى بالأقصر

وذلك بحضور عدد ٢٠ من الطلاب.

وفى محافظة السويس...تحت رعاية اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس، وإشراف الأستاذ / خالد سعداوى السكرتير العام ، نظمت وحدة السكان بحي الجناين ندوة للتوعية المجتمعية حول منظومة التأمين الصحى الشامل لعدد (٧٥) مستفيد من الجنسين والرائدات الريفيات وذلك بجمعية العمدة، وتناولت الندوة التعريف بوحدة السكان ودورها فى تحسين الخصائص السكانية ورصد المشكلات والتنسيق لحلها ومتابعة تنفيذها، والتعريف بنظام التأمين الصحي الشامل كنظام وقانون إلزامي يقوم علي أساس التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين في مصر .

وفى محافظة بني سويف...تحت رعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وإشراف الأستاذ بلال حبش نائب المحافظ، وبتعليمات الدكتور محمد سيد البحيرى رئيس وحدة السكان بديوان عام المحافظة، عقدت وحدة السكان بمركز ومدينة الفشن ندوه بالمدرسة الفنية بنات بقرية الفنت التابعه لمركزالفشن بعنوان مرحلة المراهقة والتغيرات المصاحبة لها ومخاطر الزواج المبكر وكيفية الالتزام بالاخلاق الحميدة، وبلغ عدد المستفيدين من الندوة ٤٨ من الطالبه بالمدرسة.

وفى محافظة قنا...تحت رعاية اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، وإشراف الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا،

شاركت وحدة السكان برئاسة ا/ رمضان الصغير قافلة طبية مجانية بقرية الشاورية مركز نجع حمادي، ضمن فعاليات القوافل الطبية بالتنسيق مع مديرية الصحة "بالتنسيق مع مديرية الصحة بناء على رصد القرى أكثر احتياجا بتذليل العقبات والتحديات ودمج الجهات المعنية بمشاركة هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية لمجابهة القضية السكانية، ونجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 783 مواطن، وتم صرف العلاج لهم بالمجان، وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية و الأمراض غير المعدية، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.