تطبيق إلكتروني جديد لتسجيل الحضور في مدارس السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية تطبيق إلكتروني جديد لتسجيل الحضور والغياب في المدارس للموظفين والموظفات.

وكشفت وزارة التعليم السعودية عن تبنيها نظام إلكتروني جديد يخص تسجيل حضور وانصراف الموظفين والموظفات.

وأكدت وزارة التعليم السعودية تطبيق نظام الحضور الإلكتروني الجديد من الأحد المقبل، مع إلغاء أية طرق أخرى لتوثيق الحضور والغياب.

آلية عمل تطبيق إلكتروني جديد

يستند نظام تسجيل الحضور الإلكتروني الجديد إلى استخدام أحدث التقنيات مثل: الإنترنت، وبصمات الوجه، والصوت، والأصابع.

ويستخدم نظام تسجيل الحضور الإلكتروني الجديد "حضوري" إحدى تقنيات الإنترنت الحديثة لإدارة ومراقبة ساعات دوام العمل للموظفين، مما يسهم في توفير الوقت والمجهود.

ويتميز نظام تسجيل الحضور الإلكتروني الجديد "حضوري" بقدرته على توفير إمكانية الدخول الفوري والمباشر إلى بيانات الحضور.

ويمكن لنظام تسجيل الحضور الإلكتروني الجديد "حضوري" تسجيل حضور الآلاف من الموظفين في غضون ثوان دون الحاجة إلى الانتظار أو استخدام هواتف الموظفين لإكمال عملية الحضور.

مميزات تطبيق حضوري الإلكتروني

ويتميز تطبيق حضوري الجديد بالاستغناء عن الحاجة إلى أي وسيلة باستثناء هاتف الموظف، وتنظيم جداول العمل والإجازات بكفاءة.

كما يتميز تطبيق حضوري الإلكتروني الجديد بالحصول على بيانات الحضور فورًا، والقدرة على تسجيل حضور الآلاف من الموظفين بشكل فوري دون تأخير.

ويتميز تطبيق حضوري الإلكتروني الجديد بالتسجيل وإدارة بيانات الموظفين بسهولة، ووجود لوحة تحكم متقدمة لتعديل إعدادات النظام.

ويدعم تطبيق حضوري الإلكتروني الجديد الأجهزة اللوحية بشكل مركزي.