المدير التنفيذي للرعاية الصحية يتفقد المجمع الطبي بالاسماعيلية



قام الدكتور امير التلوانى المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية بزيارة مفاجئة للمجمع الطبي بمحافظة الاسماعيلية وكان في استقباله الدكتور محمد سامى مدير فرع هيئة الرعاية بالاسماعيلية والقيادات الطبية بالمجمع .

وتفقد التلوانى اقسام الطوارئ والعيادات المتخصصة والاطمئنان علي توافر الادوية والمستلزمات الطبية

وتابع المدير التنفيذي للهيئة اعمال استقبال وتسجيل المواطنين وسجلات العمليات الحرجة في كافة التخصصات

واعطي توجيهات بسرعة حل جميع مشاكل المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم علي ان يخضع المرضي المحتاجين للعمليات الجراحية العاجلة وبخاصة مرضي الرمد

وتفقد التلوانى اقسام مستشفي 30 يونيو لامراض الكلي واثنى علي مجهودات الاطباء بالمستشفي .

واستمع الدكتور امير التلوانى الي مشاكل عدد من المرضي واوصي بسرعة اجراء العمليات الجراحية المطلوبة لهم بالاضافة الي حسن التعامل مع المواطنين المترددين علي المجمع الطبي بالاسماعيلية .

