جامعة قناة السويس: تعيين الدكتورة ماهيتاب أحمد مديراً للمعهد الفني للتمريض

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قراراً بتعيين الدكتورة ماهيتاب محمد أحمد عبد الرحمن السيد المدرس بقسم إدارة التمريض مديراً للمعهد الفني للتمريض، التابع لكلية التمريض جامعة قناة السويس

هذا وقد استقبل رئيس الجامعة الدكتورة ماهيتاب محمد لتسليمها القرار، متمنياً لها التوفيق والنجاح في المهمة الموكلة إليها.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض ورئيس مجلس إدارة المعهد الفني للتمريض

يُذكر أن المعهد الفني للتمريض بجامعة قناة السويس يتطلع إلى تحقيق رؤية في أن يكون رائدا ونموذجاً

يحتذى به، وذلك عن طريق إعداد وتدريب كوادر من الممرضين والممرضات بأسلوب علمي وعملي، يواكب التطور في كافة فروع العلوم التمريضية.

أما عن رسالة المعهد فتتمثل فيالحرص على تخريج ممرض وممرضة مؤهلة قادرة على تقديم العناية التمريضية الفائقة الجودة

للمرضى، و التعامل مع المشاكل الصحية للمرضى والمجتمع باقتدار وكفاءة من خلال توفير بيئة تعليمية مجهزة بأحدث الأجهزة ومعامل المهارات والوسائل التكنولوجية.

وفي سياق متصل، عقد مجلس جامعة قناة السويس، جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، الذى أحاط المجلس علماً بصدور القرار الوزاري لبدء الدراسة في مرحلة الدراسات العليا بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، وإصدار اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة.

كما أحاط رئيس جامعة قناة السويس، المجلس علمًا بالتقرير الوارد من المجلس الأعلى للجامعات، بشأن متابعة أداء أنشطة ميكنة المكتبات بالجامعات المصرية، والتي تتضمن إحصائيات الإنجاز بالجامعة وتوصيات رفع وتحسين معدلات الأداء، مع التركيز على تميز جامعة قناة السويس بمعدلات مرتفعة في معظم أنشطة ميكنة المكتبات، وعرض المقترح المتكامل لتشجيع النشر العلمي بالجامعات المصرية.

وتابع "مندور"، خلال جلسة المجلس، استعدادات كليات "الزراعة، العلوم، طب الأسنان، الصيدلة" لزيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ووافق المجلس على منح 30 درجة دكتوراه و80 درجة ماجستير، مع الموافقة على اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لمرحلة الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية.

فيما وافق رئيس الجامعة، على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة، وتطويرها بما يتلاءم مع المستجدات، وبما يتضمن مرونة خطة الجامعة الاستراتيجية في مواكبة التحولات العلمية.

ووافق "مندور"، على إصدار المجلة العلمية لكلية الألسن، واعتماد اللائحة الخاصة بالمجلة "السنيات"، وهي مجلة الدراسات اللغوية والأدبية والترجمة، واستعرض المجلس سير امتحانات "الميدترم"، والتي بدأت 23 مارس الجاري، وتنتهي قبل عيد الفطر، بجانب موافقة المجلس على خطة الدورات التدريبية بقطاع شئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة للفصل الدراسي الثاني.

ووجه رئيس الجامعة، بمراعاة الاحتياجات التدريبية لفئات المجتمع وطوائفه المختلفة، وتحديد موضوعاتها بما ينمى المهارات الأساسية والحياتية، ويرفع درجة الوعي والتثقيف الصحي بالأمراض الشائعة وكيفية الوقاية والعلاج.

وأكد أن البرامج التدريبية يشارك بها أساتذة الجامعة من كليات الطب والعلاج الطبيعي، والطب البيطري وتتضمن برنامج "دور العلاج الطبيعي في علاج مشكلات أمراض العظام الناتجة عن الأوضاع الخاطئة في بيئة العمل" ويعقد 17و 18 إبريل المقبل، وبرنامج "الإسعافات الأولية-إنعاش القلب- الجروح- الكسور- الحروق- الصدمات الكهربية"، ويعقد يومي 21 و22 إبريل المقبل.

كما تتضمن برنامج" الأمراض المشتركة بين الحيوانات المنزلية والإنسان والوقاية منها" يومي 23 و24 إبريل، وبرنامج "أثر التدخين على الصحة وما له من دور في الاتجاه نحو الإدمان" يومي 29 و30 إبريل المقبل.