الثلاثاء 27 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات شحن العداد من الهاتف المحمول

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

شحن عداد الكهرباء.. أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، إطلاق عدد من الخدمات والتطبيقات الإلكترونية للتيسير على المواطنين بشكل عام، إضافة إلى شحن كارت العدادات مسبوقة الدفع، حيث تتيح الوزارة إمكانية شحن العداد الكودي بخطوات بسيطة من الهاتف المحمول من خلال تحميل تطبيق سهل.

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ويقوم المواطن بوضع الكارت في العداد قبل شحنه حتى يتم تشغيل الكهرباء على الاحتياطي الموجود في الكارت، والذي يتيح الفرصة للمواطنين باستخدام الكهرباء لحين شحن كارت الكهرباء.

 وبعد أن يتم وضعه في العداد تعود الكهرباء مرة أخرى، ثم يسحب العميل الكارت من العداد، ويقوم بالتوجه لأقرب منفذ ليتم شحن الكارت حسب احتياجاته من خلال متجر «جوجل».

خطوات شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول

ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن في ظهر الهاتف المحمول.

اختر شحن العداد وأدخل المبلغ المراد شحنه والذي سيتم خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا.

اختر تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

مرر كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

تسجيل الدخول على تطبيق «سهل أو فوري أو كهرباء خالص» بحسب نوع العداد.

التأكد من أن الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة أدخل الكارت في عداد الكهرباء ليتم شحنه.

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