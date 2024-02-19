جامعة الفيوم تناقش تطبيق الفصل الدراسى الصيفى فى التمريض

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب فى جامعة الفيوم جلسته رقم 208 برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس، وذلك اليوم الاثنين .

صرَّح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن المجلس ناقش خطاب الدكتور المشرف على كلية التمريض، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفني للتمريض، بخصوص الاستفسار عن تحديد الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة للطالب المنذر أكاديميًّ، وأيضًا تطبيق الفصل الدراسي الصيفي، وعدد ساعاته للطلاب على اللائحة الموحدة لبرامج المعاهد الفنية للتمريض ٢٠٢٣ بنظام الساعات المعتمدة، حيث إنها غير موضحة باللائحة.

مؤتمر الاثار..

من جهه اخرى شهد الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لكلية الآثار جامعة الفيوم تحت عنوان التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في الآثار والتراث في ضوء رؤية مصر 2030 والذي تنظمه كلية الآثار جامعة الفيوم بالتعاون مع كلية الآثار جامعة الأقصر والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، وبرعاية جامعة دريسدن التقنية الألمانية واتحاد الجامعات العربية، ويقام المؤتمر بمدينة الأقصر خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير الحالى .

و شهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الاقصر، والدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، والدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار جامعة الفيوم ورئيس المؤتمر، والدكتور خالد عبد النعيم عميد كلية الآثار جامعه الأقصر، و أيمن عبد المحسن مدير المشروعات الثقافية بالمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة ممثلًا عن الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة، والدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار جامعة الفيوم السابق ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، و عيسى يوسف مدير هيئة الشارقة للتراث، وعادل خليل الحوسني مدير إدارة التراث بهيئة الشارقة للتراث، ومجموعه كبيرة من أساتذة الجامعات المصرية، ووزارة السياحة و الآثار، والمتخصصين في مجالات الآثار والتراث والمتاحف.

وشارك فى المؤتمر باحثين من مجموعة من الدول العربية من السعودية وتونس والعراق والأردن وليبيا والإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة في المحاضرات العامة من ألمانيا واليابان والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ويتخلل المؤتمر زيارات ميدانية للمواقع الأثرية والتراثية بمدينتي الأقصر وإسنا.

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