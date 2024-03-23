مركز التنمية الشبابية بالقنطرة بالاسماعيلية ينظم إفطار جماعى

نظم مجلس إدارة مركز شباب التنمية الشبابية بالقنطرة غرب التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظةالإسماعيلية ، برئاسة المهندس عبدالعزيز الصافى ، رئيس مجلس ادارة المركز ، حفل افطار جماعى لأعضاء برلمان الشباب بالقنطرة ، وقدامى الرياضيين والحكام برئاسة الحكم الدولى حسين على موسى والمشاركين فى الدورة الرمضانية، مع لقاء مفتوح مع الشباب وحلقه نقاشية عن دور الرياضة فى المجتمع ، الفترة القادمة وفتح باب الإنضمام لمركز التنمية الشبابية بالقنطرة غرب ، وسماع آراء الشباب ومقترحاتهم.

أكد عبدالعزيز الصافى رئيس مجلس إدارة المركز ان برلمان الشباب هو نقطة الإنطلاق لإعداد كوادر شبابية قادرة على تولى المناصب القيادية فى الدولة بشكل كبير، مؤكدا على ان الشهر القادم ستنطلق المرحلة الثانية من تأهيل الشباب للقيادة لعمل جلسه برلمانيه تليق بشباب القنطرة غرب