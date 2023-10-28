نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إنه يتوقع ارتفاع أسعار الطماطم بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب، لافتا إلى ان سعر كيلو الطماطم عند باعة التجزئة يتراوح حاليا ما بين 10 الي 15 جنيه متوقعا وصوله الي 25 جنيه خلال ايام



وأضاف عبدالرحمن أن مساحات زراعة الطماطم تصل في مصر الي 500 الف فدان كل عام تزرع في ثلاث عروات اساسيه هي العروه الصيفيه واكبر العروات حيث تشكل نحو 50% من اجمالي المساحات المنزرعه من الطماطم تقريبا وتزرع هذه العروه في فبراير وحتي شهر مايو وتجني ثمارها من شعر يونيه وحتي شهر أغسطس وتعد العروه النيلية هي اصغر عروات زراعة الطماطم في مصر حيث تزرع في ظل ارتفاع درجات الحراره في شهري يونيه ويوليو وتجني ثمارها حاليا وحتي شهر ديسمبر وتشكل نحو 10%فقط من مساحات زراعة الطماطم في مصر مما يفسر السبب الاساسي في ارتفاع اسعار الطماطم هذه الايام والأيام القادمه وحتي نضج ثمار العروه الشتويه

واشار عبدالرحمن ان ظاهرة تداخل العروات هي السبب في وجود الطماطم طوال العام وحيث ان العروه الشتويه تمثل نحو 40% من مساحات زراعة الطماطم وتزرع في شهري سبتمبر واكتوبر وتنتج من شهر يناير وحتي شهر مارس فإنه لا يتوقع انخفاض اسعار الطماطم قبل شهر يناير المقبل وترجع ارتفاع اسعار الطماطم الي

الارتفاع الجماعي لاسعار المنتجات الغذائية

كثرة الحلقات الوسيطه بين المنتج و المستهلك

تعود المستهلكين علي استخدام الطماطم طازجه في ظل صعوبة تخزينها وسرعة تلفها

ارتفاع تكلفة الزراعة مما ادي لتقلص المساحات المنزرعه في ظل تغيرات مناخيه غير مناسبة تساهم في انتشار الامراض وقلة الانتاج

وطالب ابوصدام سرعة تدخل الحكومة للحد من ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية للتخفيف عن كاهل المواطنين