الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بشرى سارة من شعبة الخضروات بشأن خفض أسعار الطماطم بالأسواق.. فيديو

الخضراوت في السوق
الخضراوت في السوق

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن قرار وقف تصدير البصل لمدة 3 شهور من القرارات المهمة التي ستساعد على وقف ارتفاع سعره غير المبرر خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج على صالة التحرير على قناة صدى البلد، : “آخر سعر للبصل وصل لـ27 جنيها في التجزئة بالأسواق و21 جنيها في الجملة؛ وذلك بسبب تأثر إنتاجية البصل وتدني المساحات المزروعة؛ نتيجة خسارتهم الأعوام الماضية، وما حصلش في تاريخ مصر أن كيلو البصل وصل 25 جنيه”.

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ونوه إلى أن ارتفاع أسعار البصل جاء لأسباب على رأسها تغيير المناخ التي أثرت على منتجات زراعية استراتيجية من بينها البصل والطماطم في الخضروات، وكادت تصل لـ المانجو في الفاكهة، منوها أن سعر الطماطم الآن جملة من 13 لـ15، وتجزئة من 20 لـ25.

وعلق قائلًا: أول موسم حصاد للطماطم بالعروة الشتوية ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا بداية من الأسبوعين المقبلين، مما سيساعد على خفض أسعار الطماطم مرة أخرى.

وبشأن سعر البطاطس، استكمل: “مفيش منتج طالع من الأرض حاليا من البطاطس، وبداية المحصول الشتوي سيكون منتصف شهر نوفمبر، وليس لدينا ندرة في المنتجات الزراعية”.

وأكمل: “نحتاج إلى المنتج المجفف من الخضروات؛ لمجابهة تأثر الأزمات في المنتجات الطبيعية، حتى نصل لثبات الأسعار، ونناشد بعمل توزان في تصدير المنتجات، خاصة التي تؤثر على المواطن البسيط”.

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