المنيا: بدء مشروع "تحسين الزراعة الموجهة لصغار المزارعين "

تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تبدأ مديرية الزراعة بالمنيا المرحلة الثانية من مشروع "تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين" بالإشتراك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا) .

والمقرر ان يستمر حتى سبتمبر من عام 2027 وتستهدف 9 قرى لخدمة 480 مزارعا و80 سيدة، وأنهى اليوم الثلاثاء فريق من خبراء مشروع "تحسين الزراعة الموجه للسوق لصغار المزارعين" تفقده المشروعات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأولي من المشروع بقرى تلة ، كوم مطاي، فى الفترة من مايو 2014 ، وحتى إبريل 2019 فى 14 قرية ، شارك بها 1129 مزارعا ، و353 سيدة بإشتراك 181 مهندسا من الإرشاد والتعاون الزراعي.

من جانبه، أكد الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ، ان اللواء اسامة القاضى يولى المشروع اهتماما خاصا، مشيدا ، بالتعاون مع الجانب اليابانى، وان المحافظ وجه بتسهيل مهمة خبراء الجايكا ، وتذليل اى عقبات قد تواجه المشروع، مشيرا وكيل الوزارة ، الى ان مشروع "تحسين الزراعة الموجه للسوق لصغار المزارعين ISMAP " يهدف إلى زيادة الدخل الزراعي لصغار المزارعين ، وصغار المزارعين المجاورين في منطقة المشروع .

وذلك من خلال أسلوب الإرشاد الزراعي القائم على نهج SHEP ، وهو تمكين وتشجيع زراعة المحاصيل البستانية لأصحاب الحيازات الصغيرة ، وتبني مفهوم "الزراعة للبيع " وليس الزراعة ثم البيع " أي الزراعة الموجهة للسوق لزيادة الدخل الزراعي ، وتحسين مستوى معيشة المزارع.