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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الدكتور أحمد أبواليزيد: توظيف الذكاء الصناعي في الزراعة يحتاج قاعدة معلوماتية كبيرة

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو اليزيد، استاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس

 أكد الدكتور أحمد أبواليزيد، أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن توظيف الذكاء الصناعي في الزراعة يحتاج أن يكن هناك قاعدة معلوماتية كبيرة، مشددًا على أن هذا التوظيف للذكاء الصناعي في الزراعة يأتي ما نشهده من في نقص الغذاء والتغيرات المناخية التي تؤثر على إنتاج الغذاء، بجانب من جموح أسعار طاقة وارتفاع كل مدخلات الزراعة والأسمدة.

الذكاء الصناعي في الزراعة

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وأشار خلال استعراض ورقة بحثية بعنوان “الزراعة الذكية المتوافقة مع البيئة”، إلى أن الفكرة ترشيد من استهلاك المدخلات من خلال الاعتماد على التقنيات الذكية والحفاظ على البيئة والتعامل مع التغيرات المناخية الجامحة وأن لا يكون هناك فاقد في الناتج القومي، واستغلال الطاقة المتجددة، والذي يحتاج تطويع التكنولوجيا.

 

وأوضح أنه لا بد من زيادة المعرفة والوعي واستخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعي، وأن يكن هناك قاعدة معلوماتية مدققة ولا بد من أن يتبعها تحليلا للبيانات، مؤكدًا أن المناخ يسبب إجهادا للبنات قد يكون جفاف أو حراري أو ملوحة تربة أو رطوبة جوية عالية أو منخفضة أو رياح، والذي يؤثر على البنات في الناحية الفسيولوجية.

 

وأضاف أنه لا بد من أن يكن هناك خط دفاع داخل النباتات، مشددًا على أن لابد من أن يكون هناك بيانات خاصة بالبيانات ويكون هناك برامج للعمل عليها لتفادي مرض النباتات، موضحًا أن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد من الممكن أن تساعد في توقع مرض النباتات.

 

وتابع: "تطويع الذكاء الصناعي في كل العمليات الزراعية بداية من صور الأقمار الصناعية والتي تعمل على حصر كبير وشامل.. وصلنا بالتقنيات أن يتم الكشف عن نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة"، مشددًا على أنه يتم الاعتماد على الطيف اللوني الصادر من النبات والمرض الذي يعاني منه.

 

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