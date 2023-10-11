حفل استقبال الطلاب بكلية الزراعة في جامعة عين شمس (صور)

نظم اتحاد طلاب كلية الزراعة في جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر حفل استقبال الطلاب القدامى والجدد بالكلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد جلال عميد الكلية، وبالتنسيق مع إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وحضر الحفل كل من: الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد البسيوني رائد أسرة طلاب من أجل مصر ، والمهندس عوض دسوقي البنا مدير عام الكلية، والدكتور سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة، والدكتور خديوي محمد مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية وأعضاء إدارة رعاية الشباب وطلاب الكلية.

نصيحة عميد كلية الزراعة للطلاب الجدد

حفل استقبال الطلاب في كلية الزراعة

ورحب الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بأبنائه الطلاب وقدم تهنئة للطلاب الجدد لانضمامهم إلى صرح جامعة عين شمس العظيم بالأحرى زراعة عين شمس كلية علوم الحياة ومثنياََ على دور أبناء زراعة في رفعة هذا الوطن والحفاظ على أمنه ومقدراته فالزراعة هي الأمن الاستراتيجي لمصر.

حفل استقبال الطلاب في كلية الزراعة



ووجه عميد كلية الزراعة أبنائه الطلاب إلى الاستمتاع بممارسة الأنشطة المختلفة من فنون مختلفة ورياضة بجانب التحصيل العلمي.

حفل استقبال الطلاب في كلية الزراعة

ثم تخلل الحفل فقرات فنيه وكورال الكلية بالغناء الفردي والجماعي بقيادة الفنان ياسر سليمان.