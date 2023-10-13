الطماطم بـ4 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم الجمعة بسوق العبور
شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة، في سوق العبور، استقرارًا ملحوظًا، إذ سجلت الطماطم من 4 لـ 8.5 جنيهًا، والزيتون يتراوح ما بين 40 لـ 45 جنيهًا.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضروات في أسواق الجملة.
أسعار الخضروات
الطماطم:- من 4 لـ 8.5 جنيهًا.
البطاطس:- من 13 لـ 15 جنيهًا.
البصل:- من 17 لـ 19 جنيهًا.
الكوسة:- من 5 لـ 10 جنيهًا.
الفاصوليا:- من 9 لـ 15 جنيهًا.
جزر بدون عروش:- من 10 لـ 17 جنيهًا.
الباذنجان البلدي:- من 5.5 لـ 7.5 جنيهات.
الباذنجان الرومي:- من 2 لـ 3 جنيه.
الباذنجان الأبيض:- من 3.5 لـ 6.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي:- من 7 لـ 11 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي:- من 7 لـ 11 جنيهًا.
الفلفل الألوان:- من 16 لـ 26 جنيهًا.
الملوخية:- من 3.5 لـ 4 جنيهات.
الخيار الصوب:- من 6 لـ 9 جنيهًا.
الخيار البلدي:- من 3 لـ 5 جنيهات.
البامية:- من 24 لـ 35 جنيهًا.
القلقاس:- من 7 لـ 10 جنيهات.
البطاطا:- من 3 لـ 6 جنيهات.
الثوم:- من 15 لـ 35 جنيهًا.
اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.
البنجر:- من 4 لـ 6 جنيهات.
الخس الكابوتشي:- من 4 لـ 6 جنيهات.
الزيتون التفاحي:- من 40 لـ 45 جنيهًا.
الزيتون العزيزي:- من 40 لـ 45 جنيهًا.
البروكلي:- من 7 لـ 9 جنيهات.