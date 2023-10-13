الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الطماطم بـ4 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم الجمعة بسوق العبور

خضروات
خضروات

شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة، في سوق العبور، استقرارًا ملحوظًا، إذ سجلت الطماطم من 4 لـ 8.5 جنيهًا، والزيتون يتراوح ما بين 40 لـ 45 جنيهًا.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضروات في أسواق الجملة.

أسعار الخضروات

الطماطم:- من 4 لـ 8.5 جنيهًا.

البطاطس:- من 13 لـ 15 جنيهًا.

البصل:- من 17 لـ 19 جنيهًا.

الكوسة:- من 5 لـ 10 جنيهًا.

الفاصوليا:- من 9 لـ 15 جنيهًا.

جزر بدون عروش:- من 10 لـ 17 جنيهًا.

الباذنجان البلدي:- من 5.5 لـ 7.5 جنيهات.

الباذنجان الرومي:- من 2 لـ 3 جنيه.

الباذنجان الأبيض:- من 3.5 لـ 6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي:- من 7 لـ 11 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي:- من 7 لـ 11 جنيهًا.

الفلفل الألوان:- من 16 لـ 26 جنيهًا.

الملوخية:- من 3.5 لـ 4 جنيهات.

الخيار الصوب:- من 6 لـ 9 جنيهًا.

الخيار البلدي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

البامية:- من 24 لـ 35 جنيهًا.

القلقاس:- من 7 لـ 10 جنيهات.

البطاطا:- من 3 لـ 6 جنيهات.

الثوم:- من 15 لـ 35 جنيهًا.

اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

البنجر:- من 4 لـ 6 جنيهات.

الخس الكابوتشي:- من 4 لـ 6 جنيهات.

الزيتون التفاحي:- من 40 لـ 45 جنيهًا.

الزيتون العزيزي:- من 40 لـ 45 جنيهًا.

البروكلي:- من 7 لـ 9 جنيهات.

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