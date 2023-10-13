الطماطم بـ4 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم الجمعة بسوق العبور

شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة، في سوق العبور، استقرارًا ملحوظًا، إذ سجلت الطماطم من 4 لـ 8.5 جنيهًا، والزيتون يتراوح ما بين 40 لـ 45 جنيهًا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضروات في أسواق الجملة.

أسعار الخضروات

الطماطم:- من 4 لـ 8.5 جنيهًا.

البطاطس:- من 13 لـ 15 جنيهًا.

البصل:- من 17 لـ 19 جنيهًا.

الكوسة:- من 5 لـ 10 جنيهًا.

الفاصوليا:- من 9 لـ 15 جنيهًا.

جزر بدون عروش:- من 10 لـ 17 جنيهًا.

الباذنجان البلدي:- من 5.5 لـ 7.5 جنيهات.

الباذنجان الرومي:- من 2 لـ 3 جنيه.

الباذنجان الأبيض:- من 3.5 لـ 6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي:- من 7 لـ 11 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي:- من 7 لـ 11 جنيهًا.

الفلفل الألوان:- من 16 لـ 26 جنيهًا.

الملوخية:- من 3.5 لـ 4 جنيهات.

الخيار الصوب:- من 6 لـ 9 جنيهًا.

الخيار البلدي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

البامية:- من 24 لـ 35 جنيهًا.

القلقاس:- من 7 لـ 10 جنيهات.

البطاطا:- من 3 لـ 6 جنيهات.

الثوم:- من 15 لـ 35 جنيهًا.

اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

البنجر:- من 4 لـ 6 جنيهات.

الخس الكابوتشي:- من 4 لـ 6 جنيهات.

الزيتون التفاحي:- من 40 لـ 45 جنيهًا.

الزيتون العزيزي:- من 40 لـ 45 جنيهًا.

البروكلي:- من 7 لـ 9 جنيهات.