ارتفاع سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الأرز.. شهدت أسعار الأرز خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية والمضارب ارتفاعًا، رغم انطلاق موسم حصاد الأرز في المحافظات، وزاد سعر الأرز الأبيض كسر 5%، وكسر 3%، بمقدار 600 جنيه للطن، وارتفعت أسعار الأرز الشعير بنوعيه «عريض الحبة ورفيع الحبة»، بمقدار ما بين 400 إلى 600 جنيه للطن، بينما استقر سعر تداول الكيلو لدى المستهلك.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأرز والشعير اليوم الأربعاء، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

الارز

أرز الشعير

سجلت أسعار الأرز الشعير«عريض الحبة» زيادة، اليوم بمقدار 600 جنيه للطن، ليصل إلى 14.300 جنيه.

وارتفعت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 13.000 جنيه، مقارنة بسعره أمس 12.600 جنيه، أي بمقدار زيادة 400 جنيه للطن.

الأرز الأبيض

صعدت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 600 جنيه؛ ليصل سعر الطن إلى 22.000 جنيه.

وقفزت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 19.800 جنيه، بدلًا من 19.200 جنيه، بارتفاع قدره 600 جنيه عن أسعاره أمس.

سعر الأرز للمستهلك

سجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات، 22 جنيهًا للمستهلك.