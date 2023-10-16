شرب عصير الطماطم يحسن مستويات ضغط الدم والكوليسترول.. دراسة تجيب

وجدت دراسة جديدة في اليابان أن شرب النساء لعصير الطماطم غير المملح يحسن بشكل فعال مستويات ضغط الدم والكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

نشرت بوابة Medicalxpress نتائج تجربة شملت 300 امرأة يابانية من مختلف الأعمار كانت جزءًا من مجموعة من المرضى الذين يعانون من زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويوصي الأطباء بضرورة شرب عصير الطماطم غير المملح بانتظام طوال العام، سواء كان مصنوعًا في المنزل أو تم شراؤه وخلال هذه الفترة، قام الباحثون بتتبع مدى تأثير شرب العصير على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم.

وقال مؤلفو المشروع: "هذه الدراسة هي الأولى التي تدرس آثار استهلاك الطماطم ومنتجات الطماطم على علامات خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدار عام وعبر نطاق عمري واسع".

ونتيجة لذلك، ذكر الخبراء أن شرب عصير الطماطم يحسن بشكل فعال حالة الأوعية الدموية في جسم الأنثى، وبعد عام من شرب العصير، شهدت العديد من النساء انخفاضًا في مستويات الكوليسترول في الدم، وكذلك (جميع المشاركين تقريبًا) انخفاضًا في ضغط الدم وفي المتوسط، انخفضت قراءات الضغط من 141.2 إلى 137.0 ملم زئبق.

وعلى الرغم من أن المشاركين في الدراسة كانوا من النساء فقط، إلا أن الخبراء يعتقدون أن شرب عصير الطماطم غير المملح سيكون مفيدًا أيضًا للرجال.