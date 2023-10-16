وزير الزراعة يشارك في جلسة المنتدى العالمي للأغذية الثالث 2023 بروما

نيابة عن الرئيس السيسي

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في جلسة المنتدى العالمي للاغذية الثالث 2023 بالعاصمة الايطاليه روما تحت عنوان: تحول النظم الغذائية يسرع من العمل المناخي، وخلال كلمته أمام الروؤساء ورؤساء الوفود.

وقال د شو دينيو المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الفاو، إن هذا المنتدى سوف يسرع العمل المناخي الامر الذي يسهم في تحقيق أنظمة غذائية أمنة ومستدامة مشيرا إلى ضرورة وحود تكامل بين الشباب والمراة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة كما يجب تشجيع الاعتماد علي الحلول الرقمية والابتكارية بهدف تحقيق الامن الغذائي وتحسين الانظمة الغذائية.



وأضاف انه تم انشاء مكتب جديد للشباب والمراة بمنظمة الاغذية والزراعة الفاو سوف يكون بمثابة قاعدة انطلاق نحو تأسيس منظمة اممية للشباب والمراة.

وأكد مدير الفاو، أنه سوف يكون هناك مناقشات داخل هذا المنتدى على مدار ثلاثة أيام للبحث عن الحلول الابتكارية لمجابهة المشاكل والتحديات العالمية نحو تحقيق الامن الغذائي وتخفيف آثار التغيرات المناخية ،

ومن الجدير بالذكر ان هذا المنتدى في دورته الحالية سيناقش ثلاث منتديات هي منتدى للشباب ومنتدى الاستثمار الخاص بمبادرة العمل يدا بيد، ثم منتدى العلوم والابتكار" لما لهم من أهمية فى ايجاد اليات وحلول لمواجهة التحديات العالمية والتصدى لها وتوسيع البحث فى مسائل التغذية والنظم الزراعية الغذائية.

وحضر الجلسة السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.



والجدير بالذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يشارك ممثلاً عن رئيس الجمهورية في قمة منتدى الغذاء واحتفالية يوم الغذاء العالمي، والتي تستضيفها منظمة الأغذية والزراعة اليوم ١٦ الجارى.



وعقد منتدى الغذاء العالمي هذا العام تحت شعار "المياه هي الحياة.. المياه هي الغذاء .. لا تتركوا أحدًا خلف الركب"، وهو ما يعكس اهتمام المنظمة بقضايا المياه وارتباطها بالزرعة وهو ما حرص الوفد المصري على التأكيد عليه خلال لقائاته واجتماعاته خلال فعاليات المنتدى.



وزير الزراعة استعرض خلال مقابلاته مع رؤساء المنظمات الأممية في روما ونظرائه من الوزراء المشاركين في المؤتمر، الجهود التي تبذلها مصر في سبيل تعزيز النظم الغذائية والزراعية استهدافا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الانتاجية الزراعية والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية ، كل ذلك وصولًا الي رفع مستوى الامن الغذائي.