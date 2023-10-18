ارتفاع تكاليف الزواج يزيد سخط الشباب على المجتمع

قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، أنه منذ أربعينيات القرن الماضي وهناك أزمة في الإسكان ونقص في الوحدات السكنية، وهي حجر الأساس لإتمام أي زيجة، ومع ارتفاع أسعار الوحدات وارتفاع الأسعار والتكاليف الخاصة بالزواج بشكل عام، فهناك عدة عوائق يواجهه الشباب.

اقرأ أيضًا..

وتابع في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، بالفعل كان هناك تأخر في سن الزواج في مصر، لأسباب كثيرة مثل التعليم وغياب التوظيف ومحاولة الشباب لتكوين أنفسهم، وازداد هذا الأمر مع التكلفة الموجودة حاليًا، ولا شك أن لذلك تأثيراته السيئة على المجتمع، حيث يزيد من حقد الشباب على غيرهم وسخطهم على الناس والمجتمع، وهو ما يتسبب له فيما بعد لمشاكل نفسية، تكون نتائجها الاجتماعية سيئة.

وبلغت معدلات الزواج بين الشباب المصري، خلال الفترة من 2009 حتى 2021، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ففي 2009، وصل معدل الزواج أقل من 10 حالات زواج لكل ألف نسمة، وفي 2010 حتى 2012، أصبح المعدل أكثر من 11 حالة زواج لكل ألف نسمة، وفي 2013، تراجع معدل الزواج لأقل من 11 حالة زواج لكل ألف نسمة، ثم ارتفع لـ 11 حالة في 2014.

وفي 2015 و2016، تراجع معدل الزواج ليصبح بين 10 و11 حالة زواج لكل ألف نسمة، ومن 2017 حتى 2019، استمر تراجع نسب الزواج بين المصريين لتتراوح بين 9 و10 حالات زواج لكل ألف نسمة، وفي 2020، انخفض معدل الزواج في مصر لأقل من 9 حالات سنويا لكل ألف نسمة واستمر التراجع في 2021.

وفي 2022، أصبحت العنوسة في مصر في تزايد مستمر، وفقًا لآخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيوجد قرابة الـ 11 مليون فتاة و2.5 مليون شاب يتجاوز أعمارهم الـ 35 عاما ولم يتزوجوا حتى الآن.

ويأتي الحضر بالمركز الأول في ارتفاع نسبة العنوسة التي تصل إلي 38%، أما المحافظات الحدودية تحتل المركز الثاني التي سجلت نسبة 30%، يليها محافظات الوجه البحري التي وصلت إلى 27.8%، بينما سجلت محافظات الوجه القبلي نحو 25%، ويُشار إلى أن هذه النسب في تزايد مستمر بشكل سنوي.