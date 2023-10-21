ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية

سعر الذهب.. شهد سعر الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية حالة من الارتفاعات، ليسجل عيار 21 داخل محال الصاغة إلى نحو 2440 جنيها للبيع، 2420 جنيها للشراء، وبلغ سعر الذهب عيار 22، في محلات الصاغة اليوم قيمة 2556.25 جنيه للبيع، 2535.25 جنيه للشراء.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على أسعار المعدن الاصفر، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الذهب اليوم السبت في الاسواق المصرية

الذهب

سعر الذهب بيع شراء

عيار 24 2788.5 جنيه 2765.75 جنيه

عيار 22 2556.25 جنيه 2535.25 جنيه

عيار 21 2440 جنيها 2420 جنيها

عيار 18 2091.5 جنيه 2074.25 جنيه

عيار 14 1626.75 جنيه 1613.25 جنيه

عيار 12 1325.75 جنيه 1308.5 جنيه

عيار 9 1045.75 جنيه 1037.25 جنيه

سعر الذهب اليوم السبت في اسواق الصاغة

سعر الذهب عيار 24

صعد سعر الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم، ليسجل نحو 2788.5 جنيه للبيع، 2765.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22، في محلات الصاغة اليوم قيمة 2556.25 جنيه للبيع، 2535.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت، نحو 2440 جنيها للبيع، 2420 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

جاء سعر الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة قيمة 2091.5 جنيه للبيع، 2074.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 في بداية تعاملات اليوم نحو 1626.75 جنيه للبيع، 1613.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

حقق سعر الذهب عيار 12 في محلات الصاغة قيمة 1394.25 جنيه للبيع، 1382.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وعن سعر الذهب عيار 9 بلغ سعره اليوم حوالي 1045.75 جنيه للبيع، 1037.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت نحو 19520 جنيها للبيع، 19360 جنيه للشراء.