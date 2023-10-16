عناصر غذائية مهمة فى عصير الطماطم.. فيتامين سي  أبرزها

لا يوفر لك عصير الخضار العناصر الغذائية فحسب، بل يمكنه أيضًا خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول لديك، حتى مع كوب واحد فقط من عصير الطماطم يوميًا.

أظهرت الأبحاث أن عصير الطماطم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة القلب"، كما يقول خبير التغذية إيجور ستروكف لـ MedicForum.

وفي بداية الدراسة، تم فحص 481 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 74 عامًا للتأكد من صحة القلب والأوعية الدموية.

عصير الطماطم كعلاج طبيعي لخفض ضغط الدم

على مدار عام، شرب المشاركون عصير الطماطم غير المملح بقدر ما أرادوا وخلال هذا الوقت، احتفظوا بمذكرات عن استهلاك عصير الطماطم اليومي وسجلوا التغيرات في الحالة الصحية والفحوصات الطبية.

والنتيجة مذهلة - 20 بالمائة من المشاركين الذين كانوا يعانون في البداية من ارتفاع ضغط الدم تمكنوا من تحسينه بشرب كوب من عصير الطماطم يوميا، كما يعلق ستروكفي على الدراسة.

ماذا يوجد بداخلها

عصير الطماطم غني بالعناصر الغذائية المهمة التي تدعم الصحة وخاصة جهاز المناعة ومن بين أشياء أخرى، تحتوي الطماطم على:

فيتامين سي

فيتامين أ

البوتاسيوم

حمض الفوليك

فيتامين ك

تحتوي الطماطم على أحماض الفينول، التي لها خصائص مضادة للأكسدة ويمكن أن تمنع الالتهاب.

عصير الطماطم منخفض بشكل خاص في السعرات الحرارية مقارنة بعصائر الفاكهة ويمكن أن يكون خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يرغبون في مراقبة وزنهم ولكنهم لا يزالون يريدون بديلاً لذيذًا للماء والشاي.