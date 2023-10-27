نقيب الفلاحين: الإقبال ضعيف من صغار المزارعين بسبب ارتفاع سعر العلف

مشروع «تجميع الألبان».. محلك سر

تعتبر صناعة الألبان من الصناعات الهامة فى مصر، وتلعب دورًا حيويًا فى تلبية احتياجات المواطنين من الغذاء الصحى، ويعتبر الحصول على كوب لبن نظيف، من المبادرات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تهدف إلى تطوير الإنتاج فى قطاع الألبان والثروة الحيوانية، فضلا عن تقديم غذاء آمن يضمن سلامة المواطنين، من خلال دعم مراكز تجميع الألبان، التى تضمن للمواطن كوب لبن خاليا من الأمراض والملوثات، ومتوافق مع المواصفات القياسية العالمية، ويساعد فى رفع مستوى جودة الألبان، لتستطيع منافسة مثيلاتها فى السوق العالمية كما يعمل على توفير الألبان بشكل كبير ويساهم فى انخفاض سعره خاصة أن سعره ارتفع بنسبة ٣٠%.

وقد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن تطوير 281 مركزا لتجميع ألبان فقط، بنحو 130 مركزا فى عام 2023، مقابل 110 مراكز فى 2022، رغم أن المستهدف نحو 826 مركز تجميع ألبان، والوصول بالمراكز المعتمدة إلى نحو 900 مركز.

وأكدت رابطة تجميع الألبان أن مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية تعمل فى الوقت الحالى بطاقة استيعابية قليلة جدا بسبب نقص تمويل التشغيل من البنك الزراعى، مطالبين بضرورة توفير التمويل لإنجاح المنظومة بتطوير مراكز تجميع الألبان وتكون مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5%، والتنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزى المصرى لاستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشكل القانونى للتمويل والإقراض وتسهيل الحصول على القروض بما يتماشى مع كل مشروع، خاصة أن هذا المشروع يحتاج إلى مبالغ كبيرة وليس من المعقول أن يكون صاحب المشروع حاصلاً على معدات بملايين ويكون التمويل ٥٠ ألفًا، فهنا تكون عقبات كثيرة تحول دون إنجاح مثل هذه المشروعات.

وأكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين أن الإقبال من المزارعين على مشروع تجميع الألبان ضعيف جدا وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف فرغم مبادرة البنك المركزى بتوفير قروض ميسرة بفائدة ٥% إلا أن تكلفة الأعلاف والاهتمام بالماشية لا تحقق أى أرباح للفلاح وهو ما جعلهم يبتعدون عن الاشتراك فى مشروع تجميع الألبان.

وأضاف «واصل» أن المشروع يفيد بشكل كبير المستثمرين أو أصحاب المزارع الكبيرة أما صغار المزارعين فتكون التكلفة بالنسبة لهم كبيرة، وطالب «واصل» وزارة الزراعة بتسهيل العديد من الإجراءات لضمان نجاح ذلك المشروع كتوفير الأدوات البيطرية واللقاحات والأدوية الخاصة بالماشية، وتسهيل الإدارة المركزية لحماية الأراضى إجراءاتها لإقامة المشروع.

كما طالب بتوفير الأعلاف بأسعار مخفضة للفلاحين لضمان دخولهم فى المشروع وتحقيق أرباح لهم وبالتالى توفير كمية كبيرة بالألبان تعود بعدها على المستهلك فى انخفاض أسعار اللبن.