أسعار الخضر والفاكهة اليوم الجمعة في الفيوم

تنشر "الوفد" أسعار الخضر والفاكهة في الفيوم اليوم الجمعة وهو اليوم المخصص للسوق العمومية فى مدينة الفيوم وفى "السويقات" المنتشرة فى أنحاء المدن والقرى.

استمر سعر البرتقال فى الأسواق 10 جنيهات للكيلو بينما التفاح الأمريكي بـ 50 جنيهًا وسعر كيلو الخيار إلى 8جنيهات وسعر الرمان إلى 10جنيهات وتراوح سعر كيلو الموز بين 15 و20 جنيهًا والأناناس بـ 10 جنيهات.

عاودت اسعار الطماطم فى الفيوم ويتراوح سعر الكيلو بين 12.30 و15 جنيهًا وسعر كيلو الفلفل الأخضر والرومى بـ 15 جنيهًا للكيلو والباذنجان الأبيض بـ كيلو ونصف بـ 5 جنيهات والأسود بـ 4 جنيهات وبلغ سعر كيلو الليمون 10جنيهات، وسعر البصل إلى 25 جنيهًا والتين الرمادى بـ 15 جنيهًا للكيلو والعنب الأخضر بـ15 والبناتى بـ12 جنيهًا والأحمر ب20 جنيهًا للكيلو واختفت المانجو من الأسواق، وسعر الجوافة بـ 10 جنيهات للكيلو والبرقوق الكيلو بـ15 جنيهًا و"الأته" بـ6 جنيهات للكيلو.

انخفض سعر كيلو البطاطس إلى 15 جنيهًا للكيلو، والبطاطا بـ 4 جنيهات والملوخية 7 جنيهات، وسعر كيلوالكوسة 10 جنيهات والبامية بـ40 جنيهًا والجزر بـ 20 جنيهًا للكيلو وسعر ربطة النعناع 5 جنيهات، والكرنب يتراوح بين 25 و30 جنيهًا للواحدة، والتوم "الشرش " بـ 3 جنيهات وربطة الخضار "البقدونس والشبت والكزبرة" تتراوح بين 1 و2 جنيه وشرش التوم ب 3 جنيهات وكيلو ورق العنب ب 80 جنيهًا.

الفراخ البيضاء ب 78 جنيهًا:

استمرت أسعار الفراخ البيضاء 78 جنيهًا فى محال الفراخ والفراخ البلدى ب112، والبانية ب 160 جنيهًا وكيلو الصدور بـ110 والأوراك بـ 80 جنيهًا وكيلو كبد فراخ صافى ب 110 وكبد وقوانص بـ 80 جنيهًا وكيلو هياكل بـ 30 جنيهًا وكيلو أجنحة ب 55 جنيهًا وتراوح سعر كيلو البط بين 110 و120 جنيهًا وفردتى الحمام ب 120 جنيهًا والأسماك البورى 150 جنيهًا للكيلو والفحار بـ 120، والبلطى 75 جنيهًا للكيلو والجمبرى بـ 200 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم ما بين من 260 إلى 320 جنيهًا للكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم بينما فى القرى تتراوح بين 250 إلى 300 جنيه للكيلو.

جدير بالذكر أن أسواق الفيوم الكبيرة موزعة على جميع أيام الأسبوع يوم السبت سوق مدينة ومركز سنورس، والأحد سوق قريتى الشواشنة وسرسنا، والإثنين مدينة طامية وقرى اللاهون وأبوكساه وهريت، والثلاثاء سوق مدينة ومركز الفيوم وقرية قلمشاه، والأربعاء سوق قرى سنهور وسيلا والغرق وتطون، والخميس مدينة ومركز إبشواى ومدينة ومركز إطسا وقرية مطرطارس، والجمعة مدينة الفيوم بالإضافة إلى السويقات اليومية في القرى.