الطماطم بـ 25 والبصل بـ 25.. أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات بالأسواق

تشهد أسعار الخضراوات في الأسواق القطاعي، ارتفاعًا ضخمًا، خلال الفترة الماضية، مما يثير الضجر والاختناق بين المواطنين، إذ أصبحت الـ100 جنيه لا تكفي لطهي وجبة عدس لأسرة لا يتخطى عددها الـ5 أفراد، إذ يصل سعر كيلو الطماطم لـ 25 جنيهًا، والبصل بـ 25 جنيهًا، والبطاطس بـ 20 جنيهًا.

وطرحت "الوفد" تساؤلات المواطنين عن أسباب ارتفاع أسعار الخضار لهذا المستوى، على حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية.

وأوضح نجيب، أن السبب الوحيد لارتفاع أسعار الخضروات هو حدوث فجوة بين العروة الصيفية والعروة الشتوية، مؤكدًا أن أسعار الطماطم ستتراجع خلال الأسبوعين القادمين وذلك بالتزامن مع العروة الجديدة.

ولفت نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إلى أسعار البصل والبطاطس، التي شهدت أيضًا ارتفاعًا كبيرًا، مؤكدًا أنهم سينخفضوا في منتصف شهر نوفمبر المقبل.

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور

الطماطم:- من 8 لـ 11 جنيهًا.

البطاطس:- من 9 لـ 13 جنيهًا.

البصل:- من 15 لـ 18 جنيهًا.

الكوسة:- من 9 لـ 13 جنيهًا.

الفاصوليا:- من 22 لـ 28 جنيهًا.

الباذنجان البلدي:- من 2.5 لـ 5 جنيهات.

الباذنجان الرومي:- من 2.5 لـ 4.5 جنيه.

الباذنجان الأبيض:- من 2.5 لـ 5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي:- من 8 لـ 11 جنيهًا.

الفلفل الألوان:- من 20 لـ 35 جنيهًا.

الملوخية:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الخيار الصوب:- من 7 لـ 11 جنيهًا.

الخيار البلدي:- من 7 لـ 9 جنيهات.

البامية:- من 29 لـ 33 جنيهًا.

القلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

البطاطا:- من 4 لـ 6 جنيهات.

الثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الزيتون التفاحي:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

الزيتون العزيزي:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

البروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.