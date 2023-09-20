الطماطم تؤثر سلبا على صحة كبار السن.. طبيبة تكشف مفاجأة

حذرت خبيرة التغذية أنستازيا دوبيتسكايا في مقابلة من أن الطماطم يمكن أن تؤثر سلبا على عملية الهضم، خاصة إذا كان كبار السن مولعين بتناولها وأوضحت أن الطماطم تحتوي على مواد يمكن أن تسبب ردود فعل غير مرغوب فيها من الجسم.

تحتوي الطماطم على مادة الليكتين التي يمكن أن تتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية والفيتامينات، بما في ذلك تعطيل جدار الأمعاء وقالت دوبيتسكايا لموسكو 24: "أي أن هذه المادة يمكن أن تؤثر سلبا على العمليات الهضمية".

وأوضحت الخبيرة أن الطماطم يمكن أن تؤثر سلبا بشكل خاص على الجسم وصحة كبار السن، لأنه في سنهم يصبح امتصاص العناصر الغذائية عن طريق الجهاز الهضمي أضعف وأبطأ.

كما أضافت دوبيتسكايا بالضبط كيف يمكن أن تؤثر الطماطم سلبًا على صحة كبار السن، ويمكن أن تؤدي نتيجة الاستهلاك المتكرر لهذه الخضار إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي ومرض كرون والمغص ومتلازمة التعب المزمن والتهاب المفاصل.

وبحسب خبراء التغذية فإن تناول الطماطم مرة واحدة في الأسبوع يكفي. في فصل الشتاء، يجب التخلص منها تمامًا - من المحتمل أن تحتوي هذه الفاكهة على الكثير من الإضافات الكيميائية اللازمة لزراعتها في الدفيئة.