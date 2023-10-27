أسعار الدواجن واللحوم اليوم الجمعة 27 أكتوبر بالفيوم

شهدت أسواق ومحلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر استقرار أسعار اللحوم والدواجن البيضاء التى يرتفع الطلب عليها للاستهلاك المنزلي والمطاعم.

وتراوح سعر كيلو اللحوم الحمراء بين 275 إلى 300 جنيه بينما بلغ سعر الكيلو من لحوم الماعز 315 جنيها، مع عدم التزام الجزارين بأسعار موحدة.

وفي أسواق الطيور تم بيع الكيلو من الدواجن البيضاء بمبلغ 77 جنيها في محلات بيع الدواجن للمستهلك، وذلك بفرق 7 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 68 جنيها والساسو 105 جنيهات، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 112 جنيها.

ارتفاع طفيف في الأسعار وكيلو البانيه ب165 جنيها في الفيوم

وتم بيع كيلو الرومي بمبلغ 130 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 125 جنيها والبط المولار بمبلغ 110 جنيهات وكيلو البط الفرنساوي ب85 جنيها ووصل سعر البانيه إلى 165 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 90 جنيها وبدون العظم بمبلغ 110 جنيهات وأوراك بالعظم بمبلغ 87 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 95 جنيها والهياكل 40 جنيها والأجنحة 55 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 130 جنيها، وكيلو الأرانب ب100 جنيه، بينما سجل سعر البيض 130 جنيها للكرتونة.

وأفاد بعض تجار الدواجن البيضاء أن نقص الأعلاف خلال الفترة الماضية تسبب في زيادة الطلب عن المعروض، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة، ومع تراجع أسعار الأعلاف بدأ تراجع أسعار الدواجن تلقائيا.

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كل السلع الغذائية الأساسية من كل أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كل السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كل السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أن كل السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.