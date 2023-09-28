ارتفاع أسعار السكر اليوم الخميس للمستهلك.. وصل لـ40 جنيهًا

أسعار السكر للمستهلك.. واصلت أسعار السكر ارتفاعها على آخر المعدلات السعرية المرتفعة لها خلال تعاملات اليوم الخميس عند تجار التجزئة، ليصل سعر كيلو السكر المعبأ الفاخر لـ40 جنيهًا، ويُعد السكر من أهم السلع الاستراتيجية التي لا يستغنى عنها أي منزل، وجاءت تلك الارتفاعات بعد الأزمات العالمية التي تمر بالعالم وعدم استقرار الجرام، مع عدم الالتزام بالتسعيرة عند تجار التجزئة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر وجميع مشتقاته اليوم الخميس لدى تجار التجزئة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق المحلية

السكر

ويتراوح سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس، من 35 جنيهًا للسكر الشعبي حتى 40 جنيهًا للسكر المعبأ فاخر.

ارتفاع سعر السكر في الأسواق، آثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا حول ارتفاع أسعار كيلو السكر إلى 40 جنيهًا، وبذلك تكون أسعار السكر ارتفعت مرتان خلال شهر سبتمبر، الزيادة الأولى عندما ارتفع سعر كيلو السكر إلى 38 جنيهًا.

ارتفاع أسعار السكر لـ40 جنيهًا للكيلو و30 جنيهًا لوزن 750 جرامًا بالأسواق

وتباينت أسعار السكر في المناطق وفقًا لتعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعي ليتراوح من 35 جنيهًا للسكر الشعبي حتى 40 جنيهًا للسكر المعبأ فاخر، فيما أشار عدد من المعلقين إلى عدم وجود أكياس السكر وزن الكيلو، مقارنة بوزن 750 جرامًا التي تباع بسعر 30 جنيهًا.

سعر كيلو السكر المعبأ الشعبي يصل لـ 33.5 جنيه في المحال التجارية

وفي السلاسل الغذائية الكبرى والمحال التجارية، بلغ سعر كيلو سكر معبأ شعبي من 29.95 جنيه إلى 33.5 جنيه، عبوة سكر أبيض وزن 750 جرامًا بسعر 30.5 جنيه.

كيلو سكر فاخر بسعر 38.80 جنيه في السلاسل التجارية

وسجلت عبوة سكر أبيض وزن 500 جرام سعر 18 جنيهًا، كيلو سكر ناعم فاخر بسعر 38.80 جنيه، عبوة سكر بودر 500 جرام بسعر 21.45 جنيه.

سعر طن السكر في السوق المصرية

فيما سجل متوسط سعر طن السكر الأبيض من 20 إلى 21 ألف جنيه.

أسعار السكر في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلًا مدارس 2023

وقال المهندس عادل رشدي رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه تم طرح كيلو السكر بـ20 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية وفي معارض أهلًا مدارس 2023 المنتشرة في محافظات مصر.

أسعار السكر المدعم على بطاقة التموين

وعن أسعار السكر المدعم على بطاقة التموين، فأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أسعار السكر المدعم مستقرة عند 12.60 جنيه.