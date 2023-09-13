ارتفاع البيض .. أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء في المزرعة

سعر كرتونة البيض.. شهدت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ومن أرض المزرعة قفزات وارتفاعات سعرية متتالية، باستثناء كرتونة البيض البلدي إذ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 119 جنيهًا، وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر ارتفاعًا لنحو 121 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 119 جنيهًا، بينما جاء سعر كرتونة البيض البلدي نحو 129 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء

البيض

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ارتفاعًا وصل 119 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر ارتفاعًا لنحو 121 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

بينما ثبت سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 129 جنيهًا.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.