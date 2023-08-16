في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبناءً على التعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، قام فرع ثقافة أسيوط بتنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، تحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وفي سياق هذه الفعاليات، استقبلت مكتبة آل عابدين في موشا برئاسة ياسر عبداللاه، مجموعة من الأطفال حيث عُقدت ورشة عمل حكى تحت عنوان "الصداقة". قامت بتقديم هذه الورشة أسماء كيلاني، التي قدمت شرحًا مفصلاً عن مفهوم الصداقة والمودة والحب بين الناس.

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز مفهوم الصداقة والترابط الاجتماعي بين الأطفال وتشجيع قيم الاحترام والتعاون. استخدمت أسماء كيلاني أساليب تفاعلية وقصصًا ملهمة لتوضيح أهمية الصداقة في حياة الأطفال وكيفية التعامل بإيجابية مع الآخرين.

يعتبر تنظيم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في فروع ثقافة أسيوط جزءًا من إستراتيجية تطوير المجتمع المحلي، حيث يساهم في تعزيز التراث الثقافي والتواصل بين مختلف فئات المجتمع.

وبهذه الورشة، تأكدت مكتبة آل عابدين في موشا من دورها الريادي في تقديم الأنشطة الثقافية والمساهمة في نشر الثقافة بين الشباب والأطفال في المنطقة.

" الصداقة " ورشة حكي للأطفال بثقافة موشا باسيوط

" الصداقة " ورشة حكي للأطفال بثقافة موشا باسيوط

" الصداقة " ورشة حكي للأطفال بثقافة موشا باسيوط