رئيس جامعة أسيوط يقرر رفع الأجور للعاملين بنظام الأجر اليومي

قرر رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد المنشاوي، رفع الأجور للعاملين بنظام الأجر اليومي في الجامعة، بهدف تحسين دخول الموظفين وتخفيف المعاناة عن كاهلهم. تشمل هذه الزيادة أكثر من 3000 موظف في مختلف القطاعات بالجامعة.

وفقًا للقرار الجديد لرئيس الجامعة، سيتم رفع الأجر اليومي للمؤهلات العليا إلى 75 جنيهًا، بينما ستصل أجور بعض التخصصات المتخصصة مثل المهندسين والفيزيائيين والكيميائيين والصيادلة والأطباء إلى 100 جنيهًا يوميًا. أما بالنسبة للحرفيين والسائقين، فستصل أجورهم إلى 75 جنيهًا يوميًا. بقية التخصصات ستحصل على أجور قدرها 60 جنيهًا يوميًا.

من المقرر أن تسري هذه الزيادة في الأجور من 1 سبتمبر 2023 حتى 30 يونيو 2024. تم إعداد دراسة مالية من قبل محمد أمين سلامة مدير الحسابات والموازنة ووليد حسني مدير إدارة الموازنة لضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة للصرف.

من جانبه، أكد شوكت صابر أمين عام الجامعة على أهمية هذا القرار وأثره الإيجابي على أكثر من 3000 موظف في جامعة أسيوط. وقال إن هذه الزيادة ستعزز دخول الموظفين وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم، وتعكس اهتمام الجامعة برفاهية موظفيها.

بناءً على هذا القرار، يتوقع أن تستفيد العديد من العاملين في جامعة أسيوط من زيادة الأجور وتحسين ظروفهم المالية. تأتي هذه الزيادة في إطار سعي الجامعة لتحقيق تفوق ورفاهية لجميع أفراد المجتمع الجامعي