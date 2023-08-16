ورشة فنية وعروض سينمائية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر فى أسيوط

استقبل قصر ثقافة جمال عبد الناصر ببني مر، برئاسة أحمد حمزة، مجموعة من الاطفال لتنفيذ ورشة فنية. قدمت هذه الورشة الفنانة ولاء فرحات، حيث شرحت مفصلًا مبادئ الرسم البسيطة والتلوين، تعبيرًا عن ما يحلو للأطفال وتطوير مواهبهم في مجال الرسم.

وتأتي هذه الورشة في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وبتنظيم فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، تم تنظيم هذه الفعالية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. حيث تم تقديم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بهدف تنشيط حركة الثقافة وتنمية المواهب الفنية للأطفال في المنطقة.

تعد هذه الورشة الفنية فرصة مميزة للأطفال لتعلم مبادئ الرسم والتلوين، إضافة إلى اكتشاف الموهبة الطرية في مجال الرسم. وقد شملت الفعالية أيضًا عروضًا سينمائية مشوقة لإسعاد الأطفال وإثارة اهتمامهم.

تعكس هذه الفعالية التزام وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة بتعزيز التراث الثقافي والتنمية الفنية في أسيوط، وتعزيز دور الثقافة في إغناء حياة المجتمع ورفع مستوى التواصل الثقافي بين جميع أفراد المجتمع.

ورشة فنية وعروض سينمائية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر بأسيوط

ورشة فنية وعروض سينمائية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر بأسيوط

ورشة فنية وعروض سينمائية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر بأسيوط

ورشة فنية وعروض سينمائية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر بأسيوط

ورشة فنية وعروض سينمائية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر بأسيوط

ورشة فنية وعروض سينمائية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر بأسيوط

ورشة فنية وعروض سينمائية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر بأسيوط

ورشة فنية وعروض سينمائية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر بأسيوط

ورشة فنية وعروض سينمائية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر بأسيوط