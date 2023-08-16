اليونيدو تُنظم تدريبًا لطلاب 4 كليات بجنوب الوادي حول سلامة الغذاء

حضر الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية فى مجال سلامة الغذاء والتي ينظمها مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالتعاون مع منظمة اليونيدو لطلاب كليات الزراعة والعلوم و الطب البيطرى و التربية النوعية .

أبرز الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة أهمية التدريب لطلاب الجامعة لأنه يؤدى الى تطوير المعرفة والمهارة لدى الطلاب المتدربين وذلك من خلال برامج تدريبية معينة تهدف الى تعزيز وتطوير خبرة ومهارة المتدرب لتطوير وتحسين الأداء فى نطاق عمل أو تخصص معين .

وحث رئيس الجامعة، على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الدورات بهدف اكتساب المهارات والمنافسة فى سوق العمل بما يؤهل الطالب عند تخرجه سجل مهارى مدون فيه كل ما حصل عليه الطالب خلال سنوات دراسته الجامعية من تدريب وأنشطة داخل وخارج الجامعة.

وأوضح الدكتور سامى عبد الرؤوف عميد كلية الطب البيطرى ، أن الدورة تستهدف طلاب الجامعة من مختلف الكليات وخاصة كليات الزراعة والطب البيطرى والعلوم والتربية النوعية ويحاضر فيها مدربين من اعضاء هيئة التدريس فى مجال سلامة الغذاء.

وقالت الدكتوره هدية محمد دندراوى مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إن الطالب فى هذه الدورة يتدرب على اهم الموضوعات المتعلقة بسلامة الغذاء مثل القوانين الحاكمة والمنظمة لسلامة الغذاء والهيئات الخاصة بإصدار تلك القوانين والبرامج الاولية لسلامة الغذاء والممارسات الصحية الجيدة داخل المنشآت الغذائية ودور أخصائي سلامة الغذاء والمهام الموكلة اليه.

وأضافت أن التدريب الى دورتين الأولى ٣ أيام وتتناول بالتفصيل نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة ( الهاسب HACCP ) ويتم التدريب من خلال أعضاء هيئة تدريس حاصلين على دورة تدريب المدربين TOTفي سلامة الغذاء من خلال مدربين دوليين تابعين لهيئة سلامة الغذاء تحت مظلة المنظمة الدولية للتنمية الصناعية " اليونيدو " يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الجامعة يإضافة ربط المتدرب بسوق العمل من خلال التواصل مع الجهات المعنية مثل بعض المصانع والمنشآت الغذائية المحيطة من خلال تنسيق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.

ويشارك في التدريب الدكتور رأفت شيبت الحمد كلية الزراعة والدكتور محمود عباس علي كلية الزراعة والدكتوره صفاء إسماعيل أحمد -كلية الزراعة وهاجر محمد بربري المدرس المساعد بكلية الطب البيطري.

ندوة حول تأثيرات الفساد

في سياق متصل، نظمت الجامعة ندوة حول الفساد وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي للفوج الثاني لمعسكر اعداد القادة والذي تنظمه الادارة العامة لرعاية الشباب بمقر جامعة جنوب الوادي بقنا.

حضر الندوة عدد (50) طالب(ة) وتم فيها تعريف الطلاب بمفهوم الفساد وأسبابه وأنواعه المالي والإداري والسياسي والاخلاقي وخطورة الفساد على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع ، ووسائل وسائل مجابهة الفساد دوليا من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد و الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومحليا من خلال حزمة القوانين التي تنظم أعمال الجهات والأجهزة في مجال منع ومكافحة الفساد في مصر.

كما تم من خلال الندوة تعريف المشاركين بدور الأجهزة الرقابية الوطنية : الرقابة الادارية - النيابة الادارية - الجهاز المركزي للمحاسبات - الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في مكافحة الفساد ، والمقصود بمؤشر مدركات الفساد ومصادر حسابه ، ودور منظمة الشفافية العالمية في حساب مؤشر مدركات الفساد وترتيب دول العالم في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022م ، وتخلل الندوة إجراء نقاش مع المشاركين عن الجهود التي تقوم بها الدولة في مصر بالسنوات الأخيرة في مكافحة الفساد، وكيفية دعم الجهات الرقابية في مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية.

حاضر فى الندوة الدكتور حسين عبدالباسط منسق جامعة جنوب الوادي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.