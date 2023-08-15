اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: أعتز بثقة الوفديين لترشحي في الانتخابات الرئاسية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: أعتز بثقة الوفديين لترشحي في الانتخابات الرئاسية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"الحوار الوطني" ينتهي من صياغة توصيات 13 لجنة

د. وجدي زين الدين يكتب: حق الفقراء مضمون

عبدالسند يمامة: أعتز بثقة الوفديين لترشحي في الانتخابات الرئاسية

برنامجي الانتخابي يناسب طموح المصريين.. والإعلان عنه بعد فتح باب الترشح

الحملة الانتخابية من "مالي الخاص" والوفديين المتبرعين ولن تكلف ميزانية الحزب

لجنة المواطنة بالوفد تعلن دعمها الكامل لرئيس الحزب من أجل الصالح العام

مصر تدعم سوريا لتجاوز المحنة والحفاظ على وحدة البلاد

البرلمان العربي يشيد بدور "السيسي" في دعم القضية الفلسطينية

قتلى ومصابون في هجوم جوي إثيوبي على إقليم أمهرة

الأمم المتحدة تحذر من أشبال "داعش" في سوريا والعراق

انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق.. و15 ألف طالب سجلوا رغباتهم في اليوم الأول

"كولر" يستعجل صفقة المهاجم الأجنبي الزمالك يستعد لصرف المستحقات المتأخرة

توقيع اتفاقية مع الإمارات لتمويل واردات القمح بـ 500 مليون جنيه

ميناء شرق بورسعيد يستقبل أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر