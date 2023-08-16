الأقصر تودع مدير عام مجلة الأزهر سابقًا الشيخ الطاهر الحامدي

شيع الآلاف من أهل الأقصر، الشيخ الطاهر محمد أحمد الطاهر الحامدي شيخ الطريقة الطاهرية العامريه الخلوتية، مدير عام مجلة الأزهر سابقًا، بمسقط رأسه بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر.

وكان الشيخ الطاهر يحظى بمحبة الجميع بالمحافظة، فهو علم من أعلام الأزهر، وكان عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وأمين الدعوة الإسلامية بالأزهر.

وتحولت صفحات السوشيال ميديا بالمحافظة إلى دفاتر عزاء؛ لنعي عضو مجمع البحوث الإسلامية، كما ردد الآلاف الآيات القرآنية خلال تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وكانت الأقصر قد ودعت قبل عامين، عالمين جليلين وهما الدكتور محمد طه الريان، أستاذ أصول التربية بجامعة العريش، وشقيقه الدكتور أحمد طه الريان شيخ المالكية.

وكان الدكتور محمد ريان قد حصل على بكالوريوس العلوم والتربية من كلية التربية جامعة عين شمس عام 1971، كما حصل على دبلوم مهني من كلية التربية جامعة عين شمس عام 1975. ثم دبلوم خاص من كلية التربية جامعة عين شمس، كما حصل على ماجستير في التربية من كلية التربية جامعة الأزهر، ثم دكتوراه الفلسفة في التربية من كلية التربية جامعة الأزهر 1993م.

