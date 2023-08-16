تعليم فرشوط تبحث استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد

نظمت إدارة فرشوط التعليمية، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس عبدالمنعم قاصد مدير إدارة فرشوط التعليمية، وإسلام شوقى مسئول اللامركزية بديوان الإدارة التعليمية مع السادة مديرى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفنى اجتماعاً موسعاً بقاعة الاجتماعات بديوان الإدارة التعليمية بفرشوط.

وأكد قاصد، أن الإجتماع يأتي في ٱطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد2023/2024 وشرح وتوضيح إجراءات عمل الصيانة البسيطة والتعريف بالمخصصات المالية لهذا العام وفق معادلة التمويل.

وتطرق الإجتماع لبعض التعليمات الواردة من المديرية والوزارة بخصوص الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد ، و اهمية اللامركزية ودورها في الصيانات الخاصة بالمدارس .

كما تناول اللقاء كلمة مفصلة لاسلام شوقى مسؤول اللامركزية، تضمنت كيفية تذليل المعوقات التي تواجه المدارس في إجراءات الصرف والتسوية والتنبيه بسرعة إجراءات عمل خطط التحسين وتقديم استمارات السلف استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، فضلاً عن توضيح بعض المفاهيم للسادة مديري المدارس لمساعدتهم على تفعيل سلف الصيانة لمدارسهم.