قنا: معسكر لفريق الكشافة بمركز شباب بلادالمال بحري

نظم مركز شباب بلادالمال بحري التابع لإدارة شباب ابوتشت شمال محافظة قنا، معسكر كشفي لفريق الكشافة بالمركز، وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة العمرية طلائع.

وشدد مصطفى ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية الكشافة واعتماد الطلائع علي أنفسهم وخدمة مجتمعهم.

وأكد أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت، على دور الكشافة في ثقل الطلائع وعلي خدمة بيئتهم.

وذكرت رشا مصطفي سيد مدير مركز شباب بلاد المال بحري، أنه تم نظافة المركز ورفع المخلفات داخل المركز، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد الوزير أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، و أنور محمد صدقي مدير عام الإدارة، و رجب عبداللاه محمد رئيس قسم خدمات الشباب بالإدارة، ورشا مصطفي سيد مدير مركز شباب بلاد المال بحري.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، بالتعاون مع إدارة شباب نقادة بمركز شباب الزوايدة، دوري رياضي لدوري مراكز الشباب، وذلك تنفيذاً لمشروع على ملعب مركز شباب الزوايدة.

وذلك بهدف نشر روح المنافسة والحيوية بين الشباب وأكد علي الاهتمام بمشاركة النشء والشباب للاستماع باللعبة المحبوبة كرة القدم ونشر روح التنافس الشريف.

وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي و مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، مصطفى أبو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبد الرحيم الوكيل للشباب، ومدير الإدارة سلمي عبد الله مدير إدارة شباب نقادة.