عاجل
السيسي للمصريين: "اطمنوا على بلدكم" زلزال قوي يضرب مقاطعة سولا
الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

السيسي: "المشاريع المُنفَّذَة هدفها الأول والأخير المواطن"

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استمرار وتيرة العمل في المشاريع التنموية بشكل جاد، قائلًا: المشاريع المستهدفة بمحافظة مطروح سواء الموانئ أو القطار السريع أو المدن الجديدة هي في النهاية للشعب المصري وللمواطنين.

 قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بمواطني مطروح والسلوم: “إن المحافظة لها شكل معين وطبيعة معينة، لافتًا إلى أن المشاريع التي تمت سيكون لها تأثير كبير خلال تلك الفترة”.

 تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك تطورًا حدث في مطروح والسلوم، مشددَّا على أننا نسير على خطوات مهمة في المشاريع التي تُنفذ.

مواد متعلقة

مجلس أمناء يشكر الرئيس السيسي.. ويثمِّنُ الجهود المبذولة من المقررين والمشاركين كافة

الرئيس السيسي يحيل مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيقها