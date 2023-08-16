السيسي: "المشاريع المُنفَّذَة هدفها الأول والأخير المواطن"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استمرار وتيرة العمل في المشاريع التنموية بشكل جاد، قائلًا: المشاريع المستهدفة بمحافظة مطروح سواء الموانئ أو القطار السريع أو المدن الجديدة هي في النهاية للشعب المصري وللمواطنين.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بمواطني مطروح والسلوم: “إن المحافظة لها شكل معين وطبيعة معينة، لافتًا إلى أن المشاريع التي تمت سيكون لها تأثير كبير خلال تلك الفترة”.

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك تطورًا حدث في مطروح والسلوم، مشددَّا على أننا نسير على خطوات مهمة في المشاريع التي تُنفذ.