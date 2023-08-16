المصري يعلن ضم أحمد أيمن منصور (فيديو)

أعلن نادي المصري البورسعيدي اليوم الأربعاء، ضم اللاعب أحمد أيمن منصور لصفوف الفريق، لدعم صفوفه ليكون سادس صفقات الفريق بشكل رسمي في موسم الانتقالات الصيفية الحالية قبل الموسم الجديد 2023-2024.

المصري يضم أحمد أيمن منصور

وكتب الحساب الرسمي لنادي المصري البورسعيدي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عقب اتمام الصفقة: "لف الملعب دور بنحبك يا منصور، عودة أحمد منصور لاعباً للنسور الخضراء".

وأصبح أحمد أيمن منصور سادس صفقات نادي المصري البورسعيدي خلال الصيف الجاري، وذلك بعد التعاقد مع كل من باهر المحمدي وأحمد عيد وميدو جابر ومحمد الشامي وسمير فكري.

سبق لـ أحمد أيمن منصور اللعب في صفوف نادي المصري في الفترة ما بين 2015 وحتى عام 2018، وسجل 3 أهداف خلال 71 لقاء لعبهم بقميص الفريق البورسعيدي.

فيديو إعلان صفقة أحمد أيمن منصور