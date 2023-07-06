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الخميس 06 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إنشاء منصة لتشغيل المشروعات يعطي انطباعًا جيدًا للمستثمرين (فيديو)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

أكد الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، على أهمية إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، إذ أنها تعطي انطباع جيد للمستثمر كونها تمكنه من دراسة ورؤية السوق والشركات محل التصفية بصورة أكثر دقة فضلا عن التعمق في إدارك مجال العمل والسوق الذي يعمل فيه ويزيد من استثماراته فيه، وهذا الأمر يعطي نوعا من الارتياحية والوضوح في التعامل مع السوق.

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وضوح السوق من عوامل المنافسة وجذب المستثمرين

وأضاف “عبدالله” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أنه من عوامل المنافسة وجذب المستثمرين هي وضوح السوق الذي يتعاملون فيه سواء كان سوق تجارياً أو صناعياً أو غيره بشكل كامل، مشيرا إلى أن إنشاء منصة للمشروعات تؤثر بشكل إيجابي ومباشر على بيئة الأعمال أو التقارير التي تخرج عن بيئة الأعمال في مصر خلال الوقت الحالي.

 التوقيع الإلكتروني يعد إحدى الركائز والآليات لمضاعفة الاستثمار وتيسيره

وتابع، أن التوقيع الإلكتروني يعد إحدى الركائز والآليات لمضاعفة الاستثمار وتيسيره، إذ يعطي فرصة لتوفير الوقت والجهد للمتعاملين في الأسواق خاصة في مجال الاستثمار بالتحديد، كون العامل الزمني يعد أساسيا في هذا المجال.

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