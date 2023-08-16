أول تعليق من أحمد عيد بعد إنتقاله إلى المصري

علق أحمد عيد لاعب الزمالك السابق، علي صفقة إنتقاله إلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي.

وقال أحمد عيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام : " "عمل المعروف يدوم والجميل دائما محفوظ، شكر خاص لجمهور ونادي الزمالك ك، ولازم جماهير النادي اللي أنا كنت واحد منهم تبقى عارفه أن الظروف اللي مر بها النادي خارجه عن ارادتي".

وتابع أحمد عيد : "من هذه اللحظة أنا لاعب في نادي المصري ولازم أوجه كل الشكر والتقدير لكمية الدعم التي وجدتها من جمهور النادي وان شاء الله موسم موفق للنادي وجماهيره، وأوعدكم أني هاكون على قدر المسؤولية، وأتمنى التوفيق لنادي الزمالك وجمهوره العظيم اللي أنا كنت واحد منهم".

يذكر أن كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن الجديد في أزمة اللاعب أحمد عيد، الظهير أيمن المنتخب الأولمبي بعد تعاقده مع النادي المصري البورسعيدي،واصفًا اللاعب بأنه عديم الاحترافية والانضباط الاحترافي.

وقال الشريعي، خلال مداخلة هاتفية في تصريحات تلفيزيونية :أنه أول واحد اتكلمت أني مش فارق معايا أن اللاعب يكمل في الزمالك أو إنبي لكني أكدت قبل ذلك إن اللاعب غير منضبط من الناحية الاحترافية ولا يتحلى بالتصرفات الاحترافية.

وأكمل :نادي إنبي صاحب الفضل في أداء أحمد عيد خلال الفترة الأخيرة، واللاعب أخبرنا أنه يريد البقاء في إنبي وهو ما جعلنا نتحرك للحفاظ عليه.

وقال :أنا سعيد للغاية بتعاقد المصري مع اللاعب وهو ما يؤكد رؤية إنبي في اللاعب أنه غير منضبط مشددا على أن اللاعب كان يفكر في الاحتراف.

لافتا، إلى أن أحمد عيد بالأمس قال خلال جلسة استماع له في اتحاد الكرة أنه لن يلعب إلا للزمالك، واليوم يوقع للمصري.

ونفى الشريعي الاستغناء عن أي لاعب خاصة أمين أوفا، وهو مستمر معنا نظرًا لاحتياجات الفريق.

تفاصيل عقد أحمد عيد مع المصري

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع أحمد عيد ، لاعب منتخب مصر الأوليمبي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025 .