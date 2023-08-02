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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

700 متدرب بمعهد ITI بجامعة القناة ضمن المرحلة الأولى لمنح التدريب الصيفي

معهد ITI بجامعة القناة
معهد ITI بجامعة القناة

 

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن المرحلة الأولى لمنح التدريب الصيفي بمعهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فرع الجامعة شهدت تدريب 700  طالب وطالبة  علي أحدث البرامج التكنولوجية .

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن البرامج تم تنفيذها بالنظام المختلط خلال شهري يوليو وأغسطس ولمدة أربعة أسابيع، ويمنح الطلاب شهادة إتمام التدريب

 

وأفادت الدكتورة إيمان عزب مدير الفرع ITI بجامعة القناة أن المنح مُقدمة لجامعات ( قناه السويس , بورسعيد , السويس , العريش ) .

وأضاف الدكتور أسامه عمار المدير الإداري لفرع ITI بالجامعة أن التدريب شمل أكثر من 20 تخصص لكليات (الهندسة , الحاسبات , العلوم , المصرية الصينية التطبيقية, التجارة , الزراعة , الآداب , الألسن ) .