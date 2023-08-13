نائب محافظ البحيرة تتابع تنفيذ قرار العمل يوم الأحد "أونلاين"

تابعت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إجراءات تفعيل القرار من خلال السماح بتواجد العاملين بالإدارات التي تتعامل مع الخدمات الجماهيرية، والتأكد من غلق الإدارات والمكاتب التي تقرر عمل موظفيها " أونلاين" من المنزل بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية .

يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح والجهات الحكومية، وتنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بعمل الموظفين من المنزل أونلاين " يوم الأحد من كل أسبوع ، والذي بدأ سريانه منذ 6 أغسطس الجارى

وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعه المستمره وتنفيذ كافه الأعمال المكلفه للموظفين من المنزل وإعداد تقارير مفصله عن كل مديرية ووحده محلية بما تم من تكليفات ومدى تنفيذها والإشراف على سير العمل ، لضمان سهولة التواصل والتفاعل مع الرئيس المباشر وزملاء العمل.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المقار الحكومية، والالتزام التام بالكتب الدورية السابق إصدارها في هذا الشأن

وتناشد نائب محافظ البحيرة، جميع مواطنى المحافظة بمساندة جهود الدولة فى ترشيد استخدام الكهرباء سواء في المنازل أو أماكن العمل.