نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 خلال ساعات

يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة.

ويعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا في العاصمة الإدارية الجديدة لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الصحفي لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ويحدد وزير التعليم العالي موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 والحدود الدنيا للتقديم بها لجميع الشعب بالثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 واستمر التقديم حتى اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق.

وبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

كما بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.

رابط نتيجة تنسيق الجامعات 2023

وتتيح وزارة التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة رابط رسمي إلكتروني لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى في القبول بالجامعات 2023.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 فور إعلانها موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).



طريقة الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات 2023

- تتاح نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 على نفس موقع التنسيق الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

- يتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب والتي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.

