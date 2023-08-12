شركة مياه الشرب بأسيوط تنقل خبراتها في تطبيقات البرامج المالية للشركات الصديقة

استقبل المهندس على الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد، وفداً من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بشركة مياه قنا. تأتي هذه الزيارة في إطار استعراض خبرة شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط في مجال تكنولوجيا المعلومات وبحث سبل التعاون ونقل تجربتها الرائدة في تطبيق البرامج المالية المتكاملة SAP ونظام الأرشفة الإلكترونية وأنظمة التأمين في جميع القطاعات.

قام المشروع بتنظيم زيارة لشركة مياه قنا لشركة اسيوط للوقوف على الأسباب والمعوقات التي واجهتهم في تطبيق برنامج SAP. يُذكر أن هذا هو اللقاء الأول من نوعه بعد تحقيق شركة اسيوط نجاحًا في تنفيذ وتطبيق البرنامج والوصول إلى مراحل متقدمة فيه.

أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد أن الشركة مستعدة لنقل تجربتها في مجال الميكنة والتحول الرقمي لجميع الشركات التابعة، ضمن إطار تبادل الخبرات بين الشركات، وذلك من خلال فريق العمل في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز القدرات التكنولوجية للشركات ودعمها في تقديم الدعم اللازم في جميع المجالات والأنشطة المنفذة بالشركة.

تعتبر شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد من الشركات الرائدة في مجال تطبيق التكنولوجيا المتقدمة، حيث تسعى دائمًا لتحسين الأداء وتسهيل العمليات اليومية من خلال التحول الرقمي. من خلال نقل تجربتها، تأمل الشركة في تعزيز قدرات الشركات الأخرى وتحقيق التطور والنجاح في هذا المجال المهم.