دخول الطاقة الشمسية بمتحفى المجوهرات الملكية والإسكندرية القومى

تستحوذ محافظة الإسكندرية، على نصيب الأسد من المشروعات التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، والتى تتعلق بمحطات الطاقة الشمسية، حيث يأتي نصيب المدينة الساحلية من المشروعات الخاصة بخلايا الطاقة الشمسية والمواقع الخضراء متحفين هما متحف الإسكندرية القومي ومتحف المجوهرات الملكية .

وبدأت وزارة السياحة، في تنفيذ مشروع محطات الطاقة الشمسية في 4 متاحف ومواقع أثرية على مستوى الجمهورية هي متحف المجوهرات الملكية ومتحف الإسكندرية القومى، وقصر محمد على بالمنيل، ومركز زوار منطقة أهرامات الجيزة.

وأجرى محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندريه، جولة ميدانية لمتحف المجوهرات الملكية المسجل في عداد الآثار الإسلامية بالإسكندرية بالقرار رقم 3884 لسنة 1999 وصدر له قرار حرم سنة 2008، شملت الجولة تفقد أعمال الصيانة والترميم بباركية ارضية قاعة f2 والتي تتم بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية الصادرة بتاريخ 2021.

وشملت الجولة متابعة الأعمال التي تتم في إنشاء مشروع محطة للطاقة الشمسية أعلى سطح متحف المجوهرات الملكية، والذي يتكون من 37 خلية شمسيه، والتي تتم بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بتاريخ 2023 ،وهي الأعمال التي تتم تحت إشراف قطاع المشروعات وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية وقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.

وشارك في الجولة صفاء فاروق، مدير عام متحف المجوهرات الملكية، هيام رميح مدير عام آثار شرق الإسكندرية، وجهاز الإشراف من قطاع المشروعات هندسة وترميم دقيق، وجهاز الإشراف الأثري من مفتشي آثار الإسكندرية بقطاع الأثار الاسلاميه والقبطية وقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.

وقال متولى، إن متحف المجوهرات الملكية، أنشئ على الطراز الأوروبي على مساحة 4185 مترًا حيث شيدت القصر السيدة زينب هانم كريمة محمد باشا فهمي سنة 1919 م واكملت القصر بنتها النبيلة فاطمة حيدر فاضل سنة 1923 م ويتكون القصر من جناحين شرقي وغربي يربط بينهما بهو داخلي على جانبية لوحات من الزجاج المعشق تحكي قصص من الحياة الأوربية.

وكشف متولى، عن تفاصيل المشروع في متحف المجوهرات، ، أنه تم تركيب الخلايا الشمسية على مرحلتين، المرحلة الأولى أعلى سطح القاعات بالمتحف بالجناح الغربي بمساحة 11 مترًا في 7 متر، بارتفاع 2 متر و30 سنتيمتر، والمرحلة الثانية تشمل تركيب اللوحات الشمسية أعلى سطح الجناح الغربي للمتحف، بمساحة 5 أمتار في 7 أمتار بارتفاع متر و80 سنتيمتر، فيما يبلغ عدد جميع اللوحات في الجزء الأول 27 لوح وفى الاخر 10 ألواح بإجمالى 37 لوح شمسي.

من جانب آخر قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المشروع يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الإطارية التي تم توقيعها في نوفمبر الماضي على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرون لتغير المناخ COP 27 والذي تم انعقاده بمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يأتي إطار تنفيذ خطة الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، لتحويل المتاحف والمواقع الأثرية إلى مواقع خضراء تعتمد على الطاقة الشمسية كبديل مستدام وأكثر جدوى اقتصاديا عن الطاقة الكهربائية، بما يساهم في الحفاظ على التراث الثقافي بكافة أنواعه، وحمايته وتأهيله والاستفادة منه في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.

ولفت العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، إلى أن تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بالمواقع الأثرية المستهدفة يهدف إلى تعزيز استخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، مشيرا إلى أن المحطات التي تم تنفيذها بالمتاحف والمواقع الأثرية الأربعة جاءت بقدرة إجمالية حوالي 85 كيلووات، وبتكلفة تقدر بـ 95 ألف دولار، مشيرا إلى أنه تم بدء تشغيل محطات الطاقة الشمسية بكل موقع وربطها على شبكة كهرباء كل محافظة فيما بدأت الإسكندرية التنفيذ في متحفى المجوهرات الملكية بالإسكندرية القومى بتركيب خلايا الطاقة الشمسية .

وأوضح سمير، أنه تم التعاقد لإنشاء محطة طاقة شمسية بمتحف شرم الشيخ القومي بقدرة 22 229.6 ومن المقرر أن يتم التوريد والتركيب وبدء التشغيل لمحطة الطاقة الشمسية وربطها بشبكة كهرباء شرم الشيخ، وكذلك تدريب العاملين بالمتحف على التشغيل، ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من تنفيذها خلال شهر سبتمبر المقبل.

ولفت إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في نوفمبر الماضي، جاءت بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومركز تحديث الصناعة IMC (مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).