وزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم يشيدان بجامعة أسيوط

أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تفقدهما جناح جامعة أسيوط؛ في المعرض التعليمي لاحدي المؤسسات الصحفية للجامعات والمعاهد، وذلك فى حضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والذي استعرض البرامج الدراسية التي تقدمها كليات الجامعة والتي تربط الخريجين بسوق العمل، ووظائف المستقبل.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط، حرص الجامعة على تطوير نظم الدراسة بكلياتها، وتعديل لوائحها الدراسية بمختلف الكليات سواء بالمرحلة الجامعية الأولى؛ (البكالوريوس والليسانس) ، أو مرحلة الدراسات العليا، واستحداث برامج دراسية جديدة في إطار مواكبة التطورات العلمية، وتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل محليا، ودوليا.

الجدير بالذكر، إن المعرض تنظمه احدي المؤسسات الصحفية الكبري للعام السابع على التوالي، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافتتحه صباح اليوم الخميس، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ولفيف من السادة رؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، والمعاهد،